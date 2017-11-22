Офисную высотку в центре Челябинска эвакуировали из-за угрозы взрыва

В Челябинске бесхозный пакет поставил на уши экстренные службы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, сообщение о подозрительном предмете в офисном здании по адресу Красная, 4 поступило сегодня в 13:45. К моменту приезда пожарных, полиции и «скорой» сотрудники офисов самостоятельно выбрались на улицу. Отметим, в здании располагается региональная редакция газеты «Комсомольская правда», головной офис компании «Южурал-АСКО», а также ряд других частных структур.

По данным очевидцев, из оставленного в коридоре пакета исходил резкий химический запах. «Запах был такой, как будто распылили перцовый баллончик!», – вспоминает редактор «КП – Челябинск» Антон Садчиков.

Однако в полиции информацию об утечке газа не подтвердили. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, в подозрительном пакете оказались личные вещи. Вскоре нашелся и сам хозяин. «Место людное, а некоторые горожане у нас очень бдительные, но никаких перцовых баллончиков мы там не нашли», – резюмировали сотрудники полицейского главка.

Челябинск, Юлия Димова

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