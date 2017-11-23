Туристку, впавшую в коме на отдыхе в Таиланде, доставят в Челябинск спецбортом

Жительницу Челябинска, покалечившуюся во время отпуска в Таиланде, транспортируют на родину.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главы региона, после положительного заключения тайских врачей пострадавшую доставят в Россию спецбортом МЧС. Деньги на перелет будут выделены из областного бюджета.

В аэропорту Челябинска туристку встретит реанимобиль. Дальнейшее лечение пострадавшая будет проходить в областной клинической больнице.

Напомним, несчастный случай произошел 31 октября на острове Ко Чанг. Молодая пара спускалась с горы на велосипеде, когда на скорости у челябинки отказали тормоза. Девушка упала и сильно ударилась головой.

В состоянии комы пострадавшую госпитализировали в местную клинику, где сделали трепанацию черепа. Позже пациентке провели три операции.

7 ноября у туристки истек срок действия страховки. С этого времени пребывание в госпитале родственникам туристки обходится в 170 тысяч рублей в день. Вместе с транспортировкой до аэропорта расходы могли увеличиться в 10 раз.

Впоследствии мужу пострадавшей удалось договориться с руководством клиники о снижении стоимости пребывания в больнице до 70 тысяч рублей в день. Кроме того, более 1 миллиона рублей удалось собрать после объявленного в соцсетях сбора средств на лечение челябинки.

Челябинск, Юлия Димова

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