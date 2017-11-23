Южноуральца, поставившего на уши отдел полиции, ограничили в свободе

Жителя Миасса наказали за сообщение о готовящемся взрыве.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел 1 октября. Неизвестный позвонил в дежурную часть и сообщил, что в здании отдела полиции «Южный» заложена бомба. На место потенциального взрыва выехали все экстренные службы.

Помещения обследовали кинологи и эксперты-криминалисты, однако опасных предметов и взрывчатых веществ не обнаружили.

В ходе оперативных мероприятий полицейские совместно с сотрудниками УФСБ установили личность звонившего.

Им оказался ранее судимый 40-летний местный житель, работавший сварщиком на предприятии. Задержанный признался, что «заминировал» полицейский участок, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. На телефонного террориста завели уголовное дело.

Миасский городской суд признал мужчину виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма и с учетом ряда смягчающих обстоятельств (признание вины, раскаяние в содеянном, активная помощь следствию) назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный законом срок.

Челябинск, Юлия Димова

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