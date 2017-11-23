На Южном Урале приставы сорвали свадьбу, задержав жениха

Житель Пласта пропустит собственную свадьбу из-за неуплаты алиментов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, мужчина не платит деньги на содержание и воспитание трех детей пяти, восьми и девяти лет с 2014 года. Большую часть этого времени нерадивый отец провел за решеткой, где не работал, в связи с чем алименты детям не перечислялись.

В июле текущего года мужчина вышел из мест лишения свободы, однако вместо того, чтобы навестить детей, решил снова жениться. Находясь в заключении, южноуралец завел знакомство с женщиной, к которой и переехал сразу после освобождения. Около месяца назад пара подала документы в ЗАГС.

Отметим, визиты приставов по месту жительства пассии должника несколько раз оканчивались неудачей – женщина то и дело сообщала, что его нет дома. Вскоре на прием к судебному исполнителю пришел сам разыскиваемый. Мужчина взял с собой пса, вероятно, полагая, что разговор будет недолгим, и он успеет выгулять питомца. Однако за неуплату алиментов в размере 65 тысяч рублей на многодетного отца завели административное дело, после чего доставили в суд.

Судья назначил нарушителю десять суток ареста. При этом даже просьба должника назначить меньший срок по причине скорой свадьбы, не повлияла на решение служителя Фемиды. Южноуральца отправили отбывать наказание сразу из зала суда, а пса вернули невесте.

Добавим, в ближайшее время суд рассмотрит еще одно, на этот раз уголовное дело, в отношении жителя Пласта. Безработный жених, ко всему прочему, обвиняется в краже.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 23.11.17

Прокуратура заставляет челябинскую поликлинику выдавать пациентам бахилы бесплатно. / Южноуральца, поставившего на уши отдел полиции, ограничили в свободе. / Обыски в мэрии Златоуста: задержаны высокопоставленные чиновники. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»