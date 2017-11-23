На Южном Урале будут судить сержанта, глумившегося над солдатами

Южноуральский военнослужащий предстанет перед судом за издевательства над подчиненными.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда, на рассмотрение поступили материалы уголовного дела в отношении младшего сержанта срочной службы.

По версии следствия, в августе 2017 года, находясь в спальном помещении казармы войсковой части, военнослужащий решил показать свое превосходство перед сослуживцами и утвердиться в коллективе. Для этого срочник подошел к рядовому, потребовал встать ровно и убрать руки за спину, после чего с размаху ударил его ногой в живот.

В результате пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью –разрыв селезенки.

Однако сержант на этом не успокоился и пнул другого рядового. Впоследствии медики диагностировали у срочника гематомы и кровоподтеки мягких тканей.

В ходе расследования инцидента установлено, что сержант избил военнослужащих, не имея к ним личной неприязни – он просто решил показать свое привилегированное положение, считают следователи.

В связи с тем, что своими действиями солдат нарушил права военнослужащих на личную неприкосновенность, охрану жизни и здоровья, безопасные условия прохождения военной службы, ему вменяется превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий.

Судебное заседание по уголовному делу пока не назначено.

Челябинск, Юлия Димова

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