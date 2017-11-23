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Четверг, 23 ноября 2017, 12:51 мск

Челябинск

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На Южном Урале будут судить сержанта, глумившегося над солдатами

На Южном Урале будут судить сержанта, глумившегося над солдатами

Южноуральский военнослужащий предстанет перед судом за издевательства над подчиненными.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда, на рассмотрение поступили материалы уголовного дела в отношении младшего сержанта срочной службы.

По версии следствия, в августе 2017 года, находясь в спальном помещении казармы войсковой части, военнослужащий решил показать свое превосходство перед сослуживцами и утвердиться в коллективе. Для этого срочник подошел к рядовому, потребовал встать ровно и убрать руки за спину, после чего с размаху ударил его ногой в живот.

В результате пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью –разрыв селезенки.

Однако сержант на этом не успокоился и пнул другого рядового. Впоследствии медики диагностировали у срочника гематомы и кровоподтеки мягких тканей.

В ходе расследования инцидента установлено, что сержант избил военнослужащих, не имея к ним личной неприязни – он просто решил показать свое привилегированное положение, считают следователи.

В связи с тем, что своими действиями солдат нарушил права военнослужащих на личную неприкосновенность, охрану жизни и здоровья, безопасные условия прохождения военной службы, ему вменяется превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий.

Судебное заседание по уголовному делу пока не назначено.

Челябинск, Юлия Димова

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