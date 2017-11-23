Беременная челябинка обвинила любовника в изнасиловании

Жительницу Челябинка будут судить за ложный донос.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном отделе Металлургического района, в полицию обратилась беременная горожанка. Женщина заявила, что в августе текущего года экс-бойфренд надругался над ней. Причем к тому времени она уже была беременна от другого мужчины.

Челябинка потребовала привлечь бывшего возлюбленного к уголовной ответственности, настаивая на его виновности в тяжком преступлении.

В ходе доследственной проверки выяснилось, что недавно бывший мужчина наведался к ее сожителю и рассказал о связи с беременной подружкой. Пытаясь сохранить отношения, изменщица и выдумала историю с изнасилованием. Однако установлено, что женщина переспала с бывшим по собственному желанию.

В отношении заявительницы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 306 УК РФ – «Заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении тяжкого преступления».

В настоящий момент расследование уголовного дела завершено. После утверждения обвинительного заключения материалы поступят на рассмотрение в суд. Отметим, за ложный донос об изнасиловании беременной челябинке светит штраф.

Челябинск, Юлия Димова

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