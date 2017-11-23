В России растет заболеваемость раком груди

Медики отмечают увеличение числа россиянок, больных раком груди.

«Проблема новообразований молочной железы чрезвычайно актуальна, потому что наблюдается рост заболеваемости раком молочной железы и его омоложение, – заявила директор Национального центра онкологии репродуктивных органов Московского научно-исследовательского онкологического института им. Герцена минздрава РФ Надежда Рожкова, выступая на конференции по репродуктивному здоровью женщин в Челябинском областном центре онкологии и ядерной медицины.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе южноуральского минздрава, за последние десять лет онкологией молочной железы стало болеть на 32% больше женщин старше 40 лет. Число заболевших представительниц слабого поля в возрастной группе от 19 до 39 лет увеличилось на 34%. Ежегодно регистрируется порядка 60 тысяч новых случаев заболевания раком.

К распространенным факторам риска, влияющим на развитие онкологической патологии у женщин, специалисты относят ожирение, курение и малоподвижный образ жизни.

Особое значение имеет также невыполнение данных природой репродуктивных функций. Нерожавшие или родившие поздно и не кормившие грудью женщины более склонны к раннему раку.

Кроме того, угроза заболеть раком груди возникает вследствие гинекологических воспалительных заболеваний, травм грудной клетки, при психоэмоциональном стрессе и плохой наследственности.

Представители отечественной медицины подчеркивают, что в последние годы рак молочной железы стал требовать более комплексного подхода, объединения знаний и навыков специалистов самых разных специализаций – хирургов-онкологов, маммологов, гинекологов, рентгенологов, репродуктологов, специалистов по УЗИ и рентген-диагностике.

«Сейчас мы знаем, что рак молочной железы – это не единообразная опухоль, а гетерогенная структура, которая имеет разные биологические характеристики, – отметила г-жа Рожкова. – Есть, как минимум, пять вариантов рака, непохожих по характеристике, требующих разных терапевтических мероприятий и реагирующих на то или иное лечение очень индивидуально».

Напомним, в Челябинской области рак молочной железы в структуре регистрируемых злокачественных новообразований занимает примерно 11%. Ежегодно выявляется около 1,5 тысяч новых случаев смертельного недуга.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 23.11.17

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