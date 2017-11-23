На Южном Урале пенсионер покалечил компанию подростков

В Челябинской области в лобовом столкновении легковушек пострадали пять человек, в том числе несовершеннолетние.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария произошла накануне днем на 77 километре автодороги Челябинск – Октябрьское. По предварительным данным, пожилой водитель «Рено», не убедившись в безопасности маневра, выехал из села Бобровое на трассу, при этом замешкался на встречной полосе, где столкнулся с автомобилем «Лада приора».

В результате происшествия травмы получили все участники ДТП. Особо не повезло водителю отечественной легковушки и его молодым пассажирам из села Барсучье.

Мужчину, находившегося за рулем, госпитализировали с переломом грудной клетки и ребер. У 13-летнего школьника врачи диагностировали закрытый перелом бедра, у его 15-летнего приятеля оказалось сломано левое предплечье. Еще один 19-летний парень, ехавший в «Ладе Приора», получил рваные раны лица и сотрясение мозга, сообщает газета «Октябрьская искра».

Виновник аварии в результате ДТП сломал ключицу.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства аварии, проводится административное расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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