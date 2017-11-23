Ржавчина vs гололед: челябинцы вынуждены платить за удобства чиновников

Челябинские автомобилисты возмущены побочными эффектами дорожных реагентов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с приходом холодов челябинские улицы вновь начали обрабатывать специальными противогололедными смесями.

Несмотря на то, что еще прошлой зимой мэрия провела ряд испытаний, после чего перешла на новый материал, полностью отказавшись от использования на дорогах песка, проблема не решилась.

По словам горожан, новые реагенты оказались едва ли не хуже старых. Автовладельцы стали замечать на кузове подозрительные разводы даже после тщательной мойки. Некоторые челябинцы и вовсе заявили, что их машины ржавеют на глазах: сомнительный реагент разрушает лакокрасочное покрытие и разъедает обувь.

На жалобы челябинцев представители власти лишь разводят руками, при этом отмечают, что другие способы защиты автомобилистов от гололеда показали меньшую эффективность и даже вывели из строя объекты улично-дорожной сети.

«Раньше улицы посыпали пескосоляной смесью, которая потом превращалась в пыль, забивала ливневки, и дышать людям было трудно, – заявил замначальника ГИБДД Челябинска Алексей Горшков. В связи с этим было принято решение поливать проезжую часть специальным солевым раствором. Иными словами, городские власти больше не беспокоятся о ливневках, и платят за это автомобилисты..

Напомним, у города уже есть опыт применения химического реагента: несколько лет назад дороги обрабатывали смесью пермского производства, которая себя также не зарекомендовала. Тогда горожане жаловались, что реагент превращает дороги в грязную «кашу». Сообщалось даже о случаях ожогов лап у животных.

Челябинск, Юлия Димова

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