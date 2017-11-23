Осужденный экс-сенатор Цыбко поставил себя в один ряд с Дмитрием Хворостовским и Дмитрием Коганом

Бывший член Совета Федерации РФ Константин Цыбко заявил о проблемах со здоровьем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, сегодня судебная коллегия продолжила рассмотрение апелляции на приговор экс-сенатора, осужденного за получение взяток на общую суму 21 миллион рублей и приговоренного к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

После однодневного перерыва, взятого Цыбко для согласования своей позиции с адвокатами, осужденный выступил с жалобами и представлениями. Как и прежде, бывший сенатор общается с судом посредством видеоконференц-связи, находясь в СИЗО-4 Златоуста. Цыбко в очередной раз заявил о нарушении его законных прав в учреждении ГУ ФСИН. Однако если на первом судебном заседании жалобы экс-сенатора касались неработающего санузла, недостающих квадратных метров в камере СИЗО-1 и соседа, увлекающемся «творчеством» Гитлера, сегодня приговоренный сделал куда более серьезное заявление.

Цыбко сообщил суду, что в следственном изоляторе у него диагностировали опухоль мозга. Однако проверить, злокачественное ли образование, арестант не может. По словам больного, еще в октябре южноуральский омбудсмен и члены президентского СПЧ обещали отправить его на обследование, однако МРТ Константину Цыбко врачи до сих пор не сделали. Рассказывая о своей болезни, экс-сенатор вспомнил своего «друга» Дмитрия Когана и «хорошего знакомого» Дмитрия Хворостовского. Напомним, известный скрипач скончался от меланомы, а оперный певец – от рака мозга. Злокачественную опухоль мозга обнаружили и у скончавшегося сатирика Михаила Задорнова, однако его в свой рассказ Цыбко решил не приплетать, дабы не превращать выступление в фарс. По словам Цыбко, каждодневного бреда ему хватает и в камере следственного изолятора: накануне его соседа по камере, трижды пытавшегося свести счеты с жизнью, направили в психбольницу.

Добавим, после обоснования апелляционных жалоб и выступления по доводам представления последуют стадии проверки доказательств, дополнения и прения сторон. Следующее судебное заседание назначено на 24 ноября.

Челябинск, Юлия Димова

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