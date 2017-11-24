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Пятница, 24 ноября 2017, 11:01 мск

Челябинск

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Челябинца насмерть придавило бетонной плитой

Челябинца насмерть придавило бетонной плитой

Житель Челябинска погиб под обломками гаража.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре городской службы спасения, несчастный случай произошел накануне вечером в Советском районе по улице Парк «Б». 65-летний мужчина разбирал стену гаражного бокса, когда на него обрушилась железобетонная плита. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Очевидцы происшествия вызвали спасателей. Прибывшие по звонку специалисты с помощью гидравлического инструмента извлекли из-под завала тело горожанина.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. По факту гибели пенсионера проводится проверка.

Челябинск, Юлия Димова

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