В Челябинске легковушка врезалась в маршрутку и влетела в дерево

В Челябинске автоледи на иномарке протаранила маршрутное такси.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария произошла сегодня утром на перекрестке улиц Бажова и Героев Танкограда. 36-летняя женщина за рулем Chevrolet, выезжая со второстепенной дороги, на полном ходу врезалась в микроавтобус Peugeot, следовавший по маршруту №12.
От удара легковушка изменила направление движения, машину отбросило на газон и впечатало в дерево. По словам очевидцев, виновницу аварии с серьезными травмами доставили в больницу. Информации о пострадавших пассажирах микроавтобуса нет. На опубликованных фото в соцсетях видно, что у маршрутки сильно поврежден капот.
В пресс-службе ГИБДД города обстоятельства аварии прокомментировать не смогли.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, по факту ДТП проводится расследование.
Челябинск, Юлия Димова
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