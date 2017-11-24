В Кыштыме не могут потушить городскую свалку

В Кыштыме горит полигон твердых коммунальных отходов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый сигнал о возгорании на городской свалке поступил минувшей ночью. Справившись с огнем, расчеты вернулись в пожарную часть.

Однако в 8:15 утра на пульт дежурного поступило еще одно сообщение о горящем на полигоне мусоре. Площадь возгорания составила около 500 квадратных метров.

Огнеборцы признаются, что потушить тлеющий мусор высотой около 8 метров крайне трудно. Пока они тратят время и силы на тушение огня в одной части полигона, другая зона ответственности пожарных остаётся без защиты, отмечает «Кыштымский рабочий».

По предварительным данным, причиной пожара явился поджог: на неогороженную территорию полигона беспрепятственно проникают бездомные и пытаются там согреться.

Отметим, не далее как вчера в минэкологии региона определили оператора кыштымского мусорного кластера. Соответствующее соглашение подписано с ООО «СпецСервис», последние несколько лет занимающимся сбором, вывозом и сортировкой отходов на городском полигоне.

Согласно утвержденной территориальной схеме обращения с отходами, Челябинская область, напомним, поделена на шесть кластеров. Так, в кыштымский входят сразу семь муниципалитетов: Кыштым, Верхний Уфалей, Снежинск, Касли, Озерск, Нязепетровск и Аргаяшский район.

Челябинск, Юлия Димова

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