Привиделось: на южноуральском озере пропали подростки

Озерск переполошило сообщение об утонувших школьниках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о ЧП на городском водоеме в дежурную часть полиции сообщили очевидцы. Звонившие рассказали, что в районе дамбы на льду озера Иртяш разгуливает группа старшеклассников. По словам озерчан, прогулка закончилась трагедией – в районе водосброса один из мальчишек внезапно провалился под лед.

На место выехали спасатели со специальным снаряжением. Однако ни школьников, ни следов свежей проруби, куда могли бы упасть подростки, специалисты так и не нашли, сообщает Ozersk74.

Напомним, игры на тонком льду для южноуральского ЗАТО явление нередкое. В минувший понедельник спасатели согнали с того же озера группу школьников, от нечего делать вспарывающих слой застывшей воды в районе пляжа «Молодежный». Пятерых мальчишек, учащихся 5-6 классов, возвратили в школу и вызвали родителей. Еще двоим удалось скрыться, правда, без портфелей: учебники и тетрадки малолетние хулиганы позабыли на льду.

Челябинск, Юлия Димова

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