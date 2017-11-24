В Челябинске автобус врезался в маршрутку, есть пострадавшие

В Челябинске два маршрутчика не поделили дорогу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД города, дорожно-транспортное происшествие случилось накануне около 17 часов на улице Доватора. Водитель автобуса ПАЗ, двигавшийся по маршруту №136, не выдержал дистанцию и столкнулся с ехавшим попутно микроавтобусом Peugeot 56 маршрута.

В результате аварии травмы получил 31-летний пассажир французского микроавтобуса.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, по факту аварии проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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