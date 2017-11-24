«С приказом МВД получился ляп»: автомобилисты не могут получить страховые выплаты за ДТП (ВИДЕО)

Российские автовладельцы и страховые компании оказались заложниками нового регламента ГИБДД.

Как уже сообщал «Новый День», согласно приказу МВД России №664 об утверждении регламента работы дорожно-патрульных служб с 20 октября текущего года автоинспекторы перестали выдавать автомобилистам справки при оформлении дорожных происшествий. Вместе с тем, данная справка входит в перечень документов, необходимых для выплаты компенсации при наступлении страхового случая. Основываясь на правилах страхования гражданской ответственности, утвержденных регулятором рынка – Банком России, страховщики продолжают требовать от автомобилистов всю необходимую для начисления выплат информацию о ДТП.

В то же время представители Госавтоинспекции уверяют, что никаких проблем с получением данных об участниках аварии не возникает.

По данным замначальника ГИБДД Челябинской области Андрея Харцызова, автолюбители должны требовать, чтобы в материалы по административному делу внесли данные всех водителей и детально прописали повреждения машин, чтобы предоставить копии в страховую компанию.

Между тем, сами полицейские признаются, что со вступлением в силу административного регламента возникли проблемы с использованием старых протоколов и постановлений. На Южном Урале решили не менять, как рекомендовали в Москве, форму бланков, чтобы внести новые данные, а буквально за сутки утвердили специальное приложение к документам, присвоив каждому из них – для защиты от мошенников – так называемый уникальный идентификационный номер.

Несмотря на быструю реакцию региональных органов безопасности дорожного движения, страховщики продолжают заявлять о проблемах с выплатой ОСАГО. По словам гендиректора компании «Южурал-АСКО» Аркадия Любавина, если житель Челябинской области попадает в ДТП за пределами региона, получить документы для оформления страхового случая, практически, не представляется возможным. «Допустим, в Башкирии на запрос о выдаче необходимых документов автомобилистам говорят: мы справок не выдаем, пусть к нам обращаются страховщики, в итоге затягивается весь процесс, у клиента возникают дополнительные сложности», – поясняет руководитель страховой компании.

Челябинск, Юлия Димова, Николай Бутов

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