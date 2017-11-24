Третья волна эвакуации? В Челябинске мэрию, заксобрание и бизнес-центр оцепили из-за звонков о бомбах

Челябинских чиновников, депутатов и офисных работников эвакуировали из-за угрозы взрыва.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, сообщение о возможном теракте в здании городской администрации поступило сегодня после 16 часов. Звонивший сообщил о найденном в мэрии бесхозном предмете, каком именно, в полиции не уточняют. На место потенциального взрыва выехали все экстренные службы. Некоторых оставшихся на работе чиновников (у властей сегодня короткий день – работают до 16:10) вывели на улицу.

По данным полиции, в настоящее время обследование здания продолжается, информации о взрывоопасных предметах пока не поступало. На месте дежурят газовая и пожарная службы, а также сотрудники «скорой».

Отметим, примерно в то же время прошла массовая эвакуация работников и персонала одного из корпусов бизнес-центра «Гринплекс» на улице Российской. В пресс-службе полицейского главка информацией о случившемся не располагают. Однако известно, что переполох аналогичным образом вызвал бесхозный пакет.

Кроме того, появилась информация, что из-за звонка о бомбе сегодня под вечер эвакуировали сотрудников Законодательного собрания Челябинской области. В момент оцепления в здании оставалось лишь несколько сотрудников аппарата, их попросили на выход.

В ГУ МЧС России по Челябинской области ситуацию с сообщениями о заложенных в зданиях бомбах не комментируют, предлагая обратиться в региональное управление ФСБ.

Напомним, в минувший вторник очередная волна лжеминирований поставила на уши Омск. Эпидемия звонков парализовала работу местных органов власти, судов, школ, вузов и торговых центров. Отметим, сегодня звонки лжетеррористов обрушились на мэрию и гордуму Саратова. Следом эвакуировали и областной избирком.

В Челябинске предыдущая атака телефонных террористов была зафиксирована 4 и 5 октября.

Первыми эвакуировали чиновников областного правительства, работников южноуральских министерств и ведомств, затем городскую администрацию, следом мэрию Копейска, немногим позже районные администрации областного центра, управления соцзащиты и центры занятости, суды, ЗАГСы, ж/д и автовокзалы, аэропорт.

После небольшой передышки виртуальные террористы обрушились со звонками о бомбах на образовательные учреждения областного центра. В результате были сорваны уроки в десятках школ и гимназий, на улицу вывели студентов всех крупных вузов, прошла эвакуация в ряде детсадов, бизнес-центрах гостиницах и ТРК.

По подсчетам спецслужб, бомбы искали в 165 объектах. Атака лжетеррористов на Южный Урал оказалась одной из крупнейших в России.

Челябинск, Юлия Димова

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