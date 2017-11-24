Репетиция: противники Томинского ГОКа устроили пикет на оживленном перекрестке

В Челябинске участники движения «Стоп-ГОК» вышли на массовый пикет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласованная акция протеста стартовала сегодня в 16 часов в сквере Андреевского. Активисты вышли на перекресток улиц Доватора и Воровского, требуя сохранить лес, воду и природу, выступая категорически против превращения Челябинска в Карабаш и требуя очистить городской воздух от промышленных выбросов.

Также пикетчики раздавали прохожим листовки с приглашением на завтрашний митинг «Стоп смог! Стоп репрессии!»

Напомним, очередной митинг против проекта Русской медной компании состоится в полдень 25 ноября в сквере у ДК имени Колющенко.

«Месяц назад прошёл последний митинг Стоп ГОКа, – сообщают в соцсетях организаторы протестных акций. – С тех пор многое изменилось. Ряд задержаний в день приезда Путина, звонок президента, встреча с губернатором, продление меры пресечения Гамилю Асатуллину, до сих пор находящемуся в СИЗО, жуткий смог и выброс рутения-106».

Челябинские экологи надеются все же добиться того, чтобы власть не только слушала мнение противников ГОКа, но еще и слышала их. «Именно поэтому мы выходим на новый митинг. За прекращение давления на активистов, за немедленное освобождение Ассатулина, за будущее наших детей и наш любимый край!» – резюмируют общественники.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 24.11.17

Третья волна эвакуации? В Челябинске мэрию, заксобрание и бизнес-центр оцепили из-за звонков о бомбах. / Откуда он взялся? В России собирают комиссию для определения источников выброса рутения-106. / Смог с продолжением: режим НМУ продлили в Челябинской области на три дня. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»