25-27 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

25.11.2017, суббота

12:00 Челябинск – Митинг «Стоп ГОК! Стоп смог! Стоп репрессии!» (сквер им. Колющенко)

12:00 Челябинск – Торжественная церемония открытия Всероссийского турнира по спортивной гимнастике памяти заслуженного работника физической культуры, тренера, судьи международной категории Анатолия Городецкого (школа Олимпийского резерва ЧТЗ, ул. Савина, 5)

13:00 Челябинск – Заседание совета регионального отделения Российского исторического общества в Челябинске (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, малый зал)

15:00 Челябинск – Церемония открытия всероссийских соревнований по гиревому спорту «Юность России» (ЛК имени Е. Елесиной, пр. Ленина, 84)

27.11.2017, понедельник

09:00 Челябинск – Расширенное аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Евгения Тефтелева (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная ликвидации очага АЧС в поселке Тимирязевский и электронной ветеринарной сертификации продукции, которая начнет действовать в России с 1 января 2018 года (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

13:00 Челябинск – Круглый стол «О создании лесопарковых зеленых поясов на территории Челябинской области» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)

Челябинск. Другие новости 24.11.17

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