Крупный пожар в челябинском общежитии: двое погибли, около десятка пострадали

В Челябинске загорелось общежитие.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание в девятиэтажном доме по улице 3 Интернационала произошло сегодня около 8:30. По словам очевидцев, пожар начался в одной из комнат на втором этаже здания, где располагается общежитие.

Прибывшие по звонку пожарные с помощью автолестницы вывели около сотни жильцов дома на улицу и приступили к тушению. В ликвидации ЧП задействовано не менее четырех пожарных расчетов, там же работают медики.

По последним данным, в результате происшествия два человека погибли, один пострадал, еще около десятка горожан надышались угарным газом.

На данный момент открытое горение общежития на площади 5о квадратных метров ликвидировано.

В пресс-службе регионального главка МЧС оперативно получить комментарий не удалось. В УМВД города подробностями случившегося также не располагают.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 27.11.17

Комик Михаил Галустян пожаловался на копейскую шаурму. / Чужие возможности для своих целей. Гороскоп РИА «Новый День» на декабрь 2017. / В Челябинске прошел митинг с участием Навального. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»