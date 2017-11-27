На Южном Урале наказали автоледи, угробившую в ДТП подружку

В Челябинской области суд вынес приговор виновнице смертельной аварии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, трагедия произошла 1 мая на автодороге Пласт – Демарино – Старый Кумляк.

21-летняя девушка за рулем Hyundai Solaris везла четырех пассажиров: на переднем сидении находилась ее 20-летняя подруга, на заднем – трое незнакомых мужчин из Карталов, забронировавших места на сайте попутчиков.

На трассе автоледи решила обогнать двигавшийся впереди автомобиль. Девушка выехала на встречную полосу, однако недооценила время и обстановку, в итоге на большой скорости «лоб в лоб» врезалась в Nissan Teana.

В результате ДТП пассажирка Hyundai от полученных травм скончалась на месте. Ехавший в той же машине 35-летний южноуралец получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Водителя иномарки обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью.

В ходе судебного следствия виновница аварии возместила родственникам подруги 200 тысяч рублей, потраченные на похороны, еще 50 тысяч выплатила в счет компенсации морального ущерба.

В общей сложности, близкие погибшей заявили гражданские иски на сумму 1 миллион 450 тысяч рублей.

При назначении наказания суд учел, что обвиняемая является сиротой, положительно характеризуется по месту жительства, учебы и работы. Потерпевшие, в свою очередь, не настаивали на строгом наказании.

Автоледи приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Кроме того, в счет исполнения предъявленных требований по части гражданского иска у виновницы ДТП забрали автомобиль.

Челябинск, Юлия Димова

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