Айфон как смысл жизни: южноуралец вернул ребенку долг ради гаджета

В Челябинской области нерадивый отец расплатился по алиментам, лишившись телефона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре УФССП по Челябинской области, исполнительное производство по взысканию алиментного долга начато в октябре 2016 года. С этого времени житель Карталов задолжал несовершеннолетнему ребенку свыше 130 тысяч рублей.

Встречаться с приставами южноуралец отказался, на звонки не отвечал. Напомним, с 10 ноября текущего года вступили в силу поправки в закон, согласно которым приставы получили право принудительно доставлять неплательщиков алиментов, уклоняющихся от своих обязанностей, в отделения ФССП.

В кабинете судебного исполнителя на задержанного составили административный протокол и предупредили об ограничении действия водительских прав, запрете на выезд за границу и 20 часах обязательных работ. Однако даже это не заставило мужчину расплатиться по счетам.

Пока приставы оформляли все необходимые документы, у южноуральца неожиданно зазвонил телефон. Выяснилось, что должник является владельцем дорогостоящего iPhone. Смартфон сразу же был арестован и изъят.

Уже на следующий день мужчина вновь явился в отдел и спросил, что ему необходимо сделать, чтобы вернуть «смысл жизни». В ходе беседы выяснилось, что речь идет не о брошенном ребенке, а о популярном гаджете, без которого жизнь южноуральца потеряла всякий смысл.

Еще через несколько дней мужчина полностью погасил долг, а взыскатель отозвала заявление. Исполнительное производство завершено фактическим исполнением, однако южноуральцу еще предстоит отработать 20 часов за неуплату алиментов.

Челябинск, Юлия Димова

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