Цыганке, «исцелившей» челябинку от 7 миллионов, вынесли приговор

В Челябинске осудили мошенницу, обворовавшую клиентку во время гипноза.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел в декабре 2016 года в Тракторозаводском районе.

Цыганка вошла в один из домов и постучала в первую попавшуюся дверь. Открывшей женщине гостья с ходу заявила, что на ней порча. Хозяйка не поверила и собиралась закрыть дверь, но гостья заявила, что порча очень сильная и распространяется не только на хозяйку, но и на ее мужа и детей. Причем, детям угрожает смертельная опасность. После этого женщина согласилась снять порчу и, по ее словам, впала в транс. Она достала 100 тысяч и отдала цыганке, та взамен выдала ей какую-то тряпочку и рассказала, как совершить ритуал.

Через некоторое время «спасительница» вернулась к «пациентке» и, заявив, что необходимо завершить начатые «процедуры», выманила еще несколько миллионов рублей, а также золотые изделия общим весом 2 килограмма.

По фактам мошенничества в особо крупном размере и легализации денег, добытых преступным путем, в крупном размере на ведунью завели уголовное дело. Причиненный потерпевшей ущерб оценили в 7 миллионов рублей. Часть этих денег мошенница вложила в покупку земельного участка, а также части жилого дома в поселке Октябрьский Сысертского района Свердловской области. Оставшиеся средства цыганка потратила на ремонт дома и покупку мебели.

Задержать подозреваемую удалось лишь спустя полгода. Ловкую колдунью сняли с поезда, направлявшегося в Екатеринбург, после чего отправили в СИЗО.

Суд признал аферистку виновной в крупном мошенничестве и легализации денег, приобретенных преступным путем, назначив ей наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, в счет возмещения причиненного материального вреда жилой дом стоимостью 4 миллиона рублей «целительница» переоформила на потерпевшую.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 27.11.17

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