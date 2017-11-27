Люди проходили мимо: в Миассе пенсионерка упала в ледяной ручей

В Миассе пожилая женщина упала в ледяной ручей и не могла из него выбраться.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел в минувшую субботу около 19 часов на улице Менделеева.

Пенсионерка оказалась в бетонном желобе высотой более двух метров, частично заполненным водой.

Самостоятельно 66-летняя жительница выбраться из ручья не могла, склоны желоба оказались очень крутыми и обледенелыми.

Примечательно, что прохожие, заметив в воде человека, даже не пытались оказать помощь и просто игнорировали крики женщины. Через некоторое время угодившую в ручей пенсионерку заметила молодая женщина, проходившая с ребенком по аллее.

Свидетельница происшествия вызвала спасателей. Прибывшие на место специалисты подняли пострадавшую на поверхность и передали медикам. Госпитализация пенсионерке не потребовалась.

Челябинск, Юлия Димова

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