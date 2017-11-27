Дымят, как тысяча паровозов: в воздухе Челябинска превышена концентрация диоксида серы, повсюду – формальдегид

В атмосфере Челябинска обнаружили целый букет отравляющих веществ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», замеры атмосферного воздуха в минувшие выходные проводила передвижная лаборатория министерства экологии региона.

25 ноября превышение ПДК формальдегида отмечено в двух точках отбора проб – по улице 5 декабря недалеко от магазина «Юрюзань» (1,18 ПДК) и в СНТ «Строитель» (1,15 ПДК) на территории Металлургического района.

26 ноября повышенные концентрации формальдегида специалисты обнаружили также на улице Ярослава Гашека (ПДК 1,04). Между тем, отбор проб на улице Неглинной в районе Комсомольского проспекта показал превышение допустимых концентраций вредных веществ по ряду позиций: 1,6 ПДК формальдегида, 2,2 ПДК диоксида серы и 2,5 ПДК сероводорода.

В областную экологическую приемную за этот период поступило около полусотни звонков от задыхающихся горожан. Примерно столько же челябинцев в конце прошлой недели обратились в медицинские учреждения с жалобами на першение в горле, головокружение, раздражение слизистой носа и глаз, общее отравление, связанное с накрывшим город смогом.

По данным руководителя фонда «Моя планета» Виталия Безрукова, наихудшая ситуация в период НМУ отмечалась в субботу. Общественник опубликовал в соцсетях фотографии одного из предприятий, «дымящего как тысяча паровозов», отметив, что надзорные органы уже в курсе ситуации и работают по данному вопросу.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 27.11.17

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