В южноуральском ЗАТО изуродовали шедевры Третьяковки

В Трехгорном неизвестные разгромили музей под открытым небом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», впервые выставка «История России в полотнах Третьяковской галереи» по инициативе Историко-художественного музея была размещена в сквере возле дворца культуры «Икар» осенью 2016 года.

Экспозиция насчитывает 38 репродукций известных полотен Василия Сурикова, Виктора Васнецова, Карла Брюллова, Михаила Нестерова, Василия Верещагина, Валентина Серова, Николая Рериха, Константина Маковского, Аркадия Пластова и многих других.

Причем картины жителям Трехгорного позволили рассматривать в круглосуточном режиме, не взимая за это плату.

В марте текущего года, незадолго до празднования Дня города, местные хулиганы разодрали описания картин и испортили один из портретов.

Тогда музейщики бросили клич в соцсети, пытаясь понять, кому и зачем пришло в голову изрисовать, к примеру, царевну Софью в Новодевичьем монастыре маркером.

«Почему-то особое внимание неизвестного владельца черного маркера привлек портрет царевны Софьи Алексеевны художника Репина, – недоумеваюли организаторы выставки. – Осталось непонятно, что возмутило того, кто пометил портрет женщины: неоднозначное отношение к периоду царствования Софьи, несогласие с творчеством Ильи Ефимовича или непонимание, куда приложить свои почти художественные способности».

Впоследствии репродукцию восстановили за счет городского бюджета.

На днях полотна художников вновь подверглись нападению со стороны вандалов. На этот раз оказался сломан один из стендов.

Горожане, до предела возмущенные безнаказанностью варваров, предложили установить на площадке возле ДК видеонаблюдение. Некоторые все же надеются отловить вандалов, чтобы затем их фотографии разместить на тех самых стендах.

Челябинск, Юлия Димова

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