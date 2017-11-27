Челябинца Жанну, расчленившего мать, оставили на свободе

В Челябинске суд вынес приговор мужчине за глумление над трупом.

Как уже сообщал «Новый День», пакет с частями человеческого тела 6 июня на улице Куйбышева обнаружил таксист. Мужчина выполнял заказ, когда увидел прохожего с окровавленным пакетом в руках. Водитель потребовал, чтобы пешеход показал, что несет. В ответ незнакомец бросил пакет на тротуар и сбежал.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Со слов таксиста был составлен фоторобот мужчины, разгуливавшего с головой и конечностями по улице. Останки направили на экспертизу.

Погибшей оказалась пожилая женщина, а подозреваемым в убийстве – ее 55-летний сын. Мужчина признался в расчленении и указал, что закопал обезглавленное тело на садовом участке.

Следователи обратились с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения. На судебное заседание челябинец явился в платье и туфлях и заявил, что его, на самом деле, зовут Жанна. Впрочем, прикинуться невменяемым ему не удалось. В ходе обследования никаких психических отклонений у мужчины не выявили.

Позже сыщики пришли к выводу, что челябинец не убивал родную мать. Эксперты заявили, что пенсионерка скончалась от естественных причин, а расчленили ее уже после смерти.

Представителям СК задержанный заявил: он пытался скрыть труп матери, чтобы получать за нее пенсию. Обвинения в убийстве переквалифицировали на мошенничество и издевательства над трупом.

Мировой суд Курчатовского района признал челябинца виновным, приговорив его к 240 часам обязательных работ.

Челябинск, Юлия Димова

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