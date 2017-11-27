В Челябинске длинномер протаранил маршрутку, есть пострадавшие

На Копейском шоссе грузовик МАЗ врезался в маршрутку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария произошла сегодня утром на перекрестке с улицей Трубников.

По данным автомобилистов, водитель длинномера разворачивался на проезжей части и не уступил дорогу встречному микроавтобусу Fiat 46-го маршрута.

В результате столкновения травмы получил 33-летний водитель микроавтобуса. По предварительным данным, пассажиры маршрутки в аварии не пострадали.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, по факту ДТП проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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