Южноуралец зарубил пасынка и уснул

Житель Юрюзани зверски расправился с сыном супруги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области, сообщение о ЧП в одном из домов поступило в дежурную часть накануне в 16:40. Хозяйка жилища ушла на работу, оставив наедине взрослого сына и гражданского мужа.

Весь день мужчины распивали спиртное, а к вечеру сильно повздорили. В ходе конфликта отчим набросился на пасынка с топором. Получив около десятка ударов, молодой человек скончался на месте.

Вернувшись домой, мать обнаружила сына в луже крови. Его убийца, тем временем, мирно спал на диване.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа задержала преступника. На мужчину завели уголовное дело и поместили под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Отметим, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Челябинск, Юлия Димова

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