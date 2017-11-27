Семь дней смога: челябинцев от выбросов не спасает даже ветер

Жители Челябинска уже неделю дышат смогом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, по состоянию на 16 часов в Челябинске, Карабаше, Сатке, Коркино и Магнитогорске продолжают фиксировать метеоусловия, не способствующие рассеиванию вредных примесей в нижних слоях атмосферы.

Напомним, НМУ 1 степени опасности в южноуральской столице были объявлены 20 ноября. В минувшую пятницу режим «черного неба» продлили сразу на трое суток до 19 часов 27 ноября.

Примечательно, что неблагоприятные метеоусловия в областном центре стали объявлять даже при наличии ветра. К примеру, в субботу утром в Челябинске отмечался северный ветер, дул он со скоростью 3-6 метров в секунду. В дневные часы поток воздуха изменил направление на северо-восточное, увеличив скорость. В результате облако серо-желтого цвета двинулось со стороны промышленных гигантов – Челябинского электрометаллургического завода и Челябинского метзавода на северо-запад и в сторону центра. В воскресенье ветер усилился, но горожане по-прежнему жаловались на неприятный запах и проблемы с дыханием.

Сейчас в городе дует юго-восточный ветер, и плотная пелена, висевшая над центром города, к вечеру уползла на северо-запад – в спальные районы.

НМУ в городе продлили до вечера 28 ноября.

Напомним, превышение по ряду отравляющих веществ в воздухе сразу в нескольких точках города зафиксировали передвижные лаборатории минэкологии области.

Согласно опубликованным результатам мониторинга, 25-26 ноября в городе зафиксированы избыточные концентрации формальдегида, диоксида серы и сероводорода.

Челябинск, Юлия Димова

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