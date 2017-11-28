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Челябинск

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Казахстанцу, отправившему на Южный Урал 158 кг травки, огласили приговор

Казахстанцу, отправившему на Южный Урал 158 кг травки, огласили приговор

В Челябинской области осудили курьера, спрятавшего наркотики в мешках с отрубями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, житель Казахастана признан виновным в контрабанде марихуаны группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а также покушении на незаконный сбыт наркотиков.

В суде установлено, что драгдилер и его сообщник купили у неизвестных лиц 158 килограммов марихуаны. Травку подельники хранили в ангаре, расположенном в Костанайской области, чтобы затем перепродать в России.

В мае 2017 года водитель грузовика, не зная, что в мешках с отрубями лежит крупная партия марихуаны, приехал в Челябинскую область.

В Брединском районе фуру уже поджидали контрабандисты. В момент прохождения пограничного контроля наркокурьеров задержали, травку изъяли.

В ходе расследования уголовного дела наркосбытчик заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.

Брединский районный суд приговорил обвиняемого к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Уголовное дело в отношении второго соучастника преступления в настоящее время расследуют сотрудники УФСБ региона.

Челябинск, Юлия Димова

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