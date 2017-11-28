«Неотключаемых» потребителей Южного Урала начали штрафовать

Южноуральские энергетики используют в отношении злостных должников новый инструмент воздействия.

Руководителям, отказывающимся гарантировать расчёт за потреблённую электроэнергию, теперь грозит административная ответственность. ПАО «Челябэнергосбыт» начал активно использовать своё право требовать обеспечения исполнения обязательств по оплате электроэнергии «неотключаемыми» потребителями.

«Первой ласточкой» стало ООО «Златоустовский «Водоканал». Только с апреля по июль 2017 года предприятие не оплатило потреблённую электроэнергию на 8,9 миллиона рублей. Общая же задолженность предприятия за энергоресурсы превысила 25 миллионов рублей. ПАО «Челябэнергосбыт» обратился к контрагенту с требованием о предоставлении финансовой гарантии, предусмотренной действующим законодательством. «Златоустовский «Водоканал» в установленный законом срок не погасил долг и не предоставил кредитору обеспечения.

В отношении потребителей, уклоняющихся от предоставления финансовых гарантий, предусмотрены меры административной ответственности, вплоть до крупных штрафов и дисквалификации руководителя предприятия-должника. Право привлечения к этой административной ответственности есть у Ростехнадзора. В отношении ООО «Златоустовский «Водоканал» уже вынесено постановление о назначении административного наказания. Ростехнадзор передал материалы в суд для назначения штрафа. Надзорным органом рекомендован штраф в 200 тысяч рублей.

К ноябрю долги компаний, работающих в сфере ЖКХ в Челябинской области, перед ПАО «Челябэнергосбыт» превысили 1,2 миллиарда рублей. Некоторые коммунальные организации злоупотребляют своим статусом «неотключаемых» потребителей, не оплачивая счета. Такие предприятия относятся к потребителям, ограничение которых может привести к неблагоприятным экономическим, экологическим или социальным последствиям. Для того, чтобы стимулировать платёжную дисциплину и при этом защитить интересы конечного потребителя (в данном случае населения, получающего отопление или водоснабжение от этих организаций), действующим законодательством введён механизм предоставления должниками финансовых гарантий. Банк или муниципалитет становится своего рода поручителем предприятия ЖКХ и оплачивает электроэнергию в случае предоставления обоснованных требований энергоснабжающей организации.

«В феврале изменились нормативные документы, внедряющие систему финансовых гарантий для неплательщиков, – рассказал директор по сбытовой деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» Андрей Святых. – Мы собрали подтверждающие документы по предприятиям, имеющим задолженности свыше двух среднемесячных платежей, соблюли все необходимые процедуры по направлению требования фингарантий. Сейчас, когда неплательщики демонстрируют своё бездействие в этом вопросе, мы используем своё право обратиться в надзорный орган – в данном случае это Ростехнадзор – по вопросу привлечения юрлица к административной ответственности. Планируем и в дальнейшем активно использовать этот инструмент в работе со злостными должниками до тех пор, пока их менталитет не изменится. Им необходимо понимать, что электроэнергия – это товар, и он должен быть оплачен».

В ноябре ПАО «Челябэнергосбыт» передал в Ростехнадзор обращения по вопросу привлечения к административной ответственности ещё двенадцати предприятий, работающих в сфере ЖКХ: УК «Вертикаль+», ООО «Сетевое теплоэнергетическое предприятие», ООО «Факел», ООО «Энергосервис», ООО «Дорводсервис», ООО «Родник», ООО «Вест», ООО «Вега», ООО ЖКХ «Кизильское», ООО «Еткульский районный водоканал», ООО «Сфера», ООО КУ АККТиВ. По трём из них уже вынесены постановления о назначении административного наказания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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