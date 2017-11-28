На Южном Урале два рыбака провалились под лед

В Чебаркульском районе любители зимней рыбалки ушли под воду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло накануне вечером на озере Еловое. Один из мужчин, рыбачивших в 200 метрах от берега, внезапно провалился под лед. Его напарник поспешил на помощь другу, однако тоже упал в воду, сообщает газета «Южноуралец».

Очевидцы происшествия сообщили о случившемся в экстренные службы. К моменту приезда спасателей мужчины сумели самостоятельно выбраться из полыньи.

От госпитализации фанаты подледного лова отказались.

Челябинск, Юлия Димова

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