Застройка запрещена: челябинцы отстояли сквер

Жители Челябинска отстояли лесной массив в спальном районе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о сквере на улице Захаренко, из которого постоянно пытаются выжать прибыль местные бизнесмены.

Напомним, последний громкий скандал с вырубкой леса в районе дома №15 разразился минувшей весной. За два дня неизвестные спилили более полусотни вязов и ив. Возмущенные жители пожаловались чиновникам. В городском управлении экологии и природопользования активистам пояснили, что никаких разрешительных документов на данный участок не выдавали.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что арендатором лесного участка выступает владелец автостоянки, расположенной рядом с делянкой. Таким образом коммерсант решил расширить территорию бизнеса. Причиненный лесному фонду ущерб оценили в 1,5 миллиона рублей. На губителя деревьев завели уголовное дело.

Ранее в сквере намеревались построить очередной торговый комплекс.

Примечательно, что в 2015 году в ходе публичных слушаний уже было принято решение присвоить скверу статус лесопарковой зоны.

Однако процесс по оформлению участка площадью 140 гектаров затянулся на два с лишним года.

В начале текущего месяца в доме Архитектора прошли шестые по счету публичные слушания по вопросу планировки территории микрорайона №9: в границах улиц Молодогвардейцев, Солнечная, Захаренко, Космонавта Шеффера. Власти пообещали сохранить островок леса для отдыха горожан.

Вопрос об изменении правил землепользования и застройки был рассмотрен на прошедшем сегодня заседании городской Думы. По словам председателя парламента Станислава Мошарова, отныне сквер на Захаренко, ранее имевший статус жилой зоны многоквартирных домов 5 этажей и выше, будет включен в зону «Е», запрещающую любую застройку.

Кроме того, депутаты утвердили изменения в правила землепользования и застройки Краснопольской площадки, где в начале 2018 году планируется начать строительство детского сада и школы. По новым правилам, ничего кроме социальных учреждений там теперь возводить нельзя.

Челябинск, Юлия Димова

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