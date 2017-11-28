Автомобилисты, успокойтесь: платные парковки в центре Челябинска скоро не появятся

Челябинские власти не могут запустить проект по созданию единого парковочного пространства. Об этом свидетельствуют скорость подготовки документы: только сегодня принят нормативный акт, утверждающий порядок создания и использования платных парковочных мест на дорогах общего пользования.

Как передает корреспондент «Новый День», на прошедшем сегодня заседании городской думы замглавы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников заявил, что проект решения устанавливает полномочия администрации Челябинска по выдаче разрешений на обустройство парковок.

Однако кому и на каких условиях мэрия будет давать согласие на размещение машиномест, чиновники пока сами не знают.

На просьбу одного из депутатов рассказать подробнее о механизме внедрения платных машиномест, критериях отбора подрядчиков, чиновник ответил, что порядок выдачи разрешений начнут разрабатывать лишь после того, как парламентарии утвердят поправки в решение думы от 2013 года. При этом каких-то определенных сроков не назвал.

Напомним, в середине октября глава администрации Евгений Тефтелев подписал постановление, согласно которому 68 участков улиц в центре города отдадут под платные парковки. В числе прочих оказалась даже Кировка, пока что имеющая статус пешеходной зоны.

В целом, программа по внедрению единого парковочного пространства рассчитана на пять лет. За это время планируется создать 500 платных парковок и потратить около 300 миллионов рублей. Пилотным проектом МУП «Городские парковки» должна была стать платная автостоянка на Театральной площади, специально для муниципальных служащих, оставляющих машины под окнами мэрии. Парковку планировали открыть в декабре этого года, однако из-за отсутствия нормативных документов отложили на неопределенный срок.

Челябинск, Юлия Димова

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