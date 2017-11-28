Тень праздника: в южноуральском лесу уничтожили сотни пихт

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту уничтожения хвойных деревьев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, вечером 23 ноября на территории Лемезинского участкового лесничества в Катав-Ивановском районе задержаны два молодых лесоруба, поваливших 234 пихты.

В момент задержания у парней нашли лишь половину деревьев. Остальные пихты лесорубы успели продать индивидуальном предпринимателю. Ущерб от действий злоумышленников оценили в 166,5 тысячи рублей.

Городская прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела о вырубке деревьев. Надзорное ведомство потребовало изъять у коммерсанта незаконно добытые пихты, а также наложить арест на имущество обвиняемых для возмещения причиненного лесному фонду ущерба.

Челябинск, Юлия Димова

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