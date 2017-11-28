Челябинке отказали в выплате 10 миллионов за подмененную в роддоме дочь

Челябинский областной суд оставил в силе решение коллег в деле о подмене детей.

Как уже сообщал «Новый День», шокирующий случай произошел в 1987 году в роддоме областного центра, где в одно время родились две девочки с похожими фамилиями.

Когда на следующий день после родов одной из матерей принесли ребенка на кормление, пациентка отказалась признавать в ней родную дочь. По словам женщины, она рожала русую девочку с голубыми глазами, а перед ней лежал смуглый ребенок с темными волосами.

Женщина указала врачам на ошибку и потребовала вернуть ей кровного малыша, но те стали переубеждать пациентку в обратом, в итоге обозвали роженицу скандалисткой и пригрозили отправить в психбольницу.

Челябинке ничего не оставалось, как забрать на воспитание чужую девочку, а ее дочь увезли жить в башкирскую деревню в 50 километрах от Челябинска. Спустя много лет челябинка, не оставляя надежды восстановить справедливость, разыскала в соцсетях настоящую дочь и предложила ей пройти ДНК-тест. По итогам экспертизы родство подтвердилось на 99,9 %.

В апреле текущего года женщина обратилась в суд с иском о взыскании морального ущерба в размере 3 миллионов рублей. Впоследствии сумма иска выросла до 10 миллионов.

На эти деньги челябинка рассчитывала купить некогда оставленной дочери квартиру, чтобы облегчить ее моральные страдания.

Девочка росла в неблагополучной семье. В детстве из-за недосмотра родителей малышка частично лишилась слуха. А когда ребенку исполнилось 13 лет, ее отец попал в тюрьму за убийство. Вскоре умерла от алкоголизма мать. В итоге девочку вместе с братом и сестренкой поместили в приют. В настоящий момент бывшая воспитанница детдома живет с мужем и детьми в полуразрушенном доме.

В августе текущего года Центральный районный суд обязал взыскать с Российской Федерации в лице министерства финансов компенсацию в размере 1 миллиона рублей. Заявительница подала апелляцию в областной суд, отметив, что присужденных денег не хватит на покупку жилья. Как сообщили РИА «Новый День» в областном суде, жалоба челябинки оставлена без удовлетворения, решение районного суда – без изменения.

Челябинск, Юлия Димова

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