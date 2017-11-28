В Челябинске пытались остановить процесс по строительству ледового городка

Челябинские антимонопольщики прекратили рассмотрение жалобы на недопуск к строительству ледового городка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в антимонопольный орган обратились представители ООО «Неонстрой», не допущенные к торгам по строительству городка на площади Революции.

Заявитель указал на завышенные требования, предъявленные МАУ «Городской сад имени Пушкина» при размещении заказа.

Согласно конкурсной документации, договор на строительство должен быть заключен не позднее 4 декабря. Начальная цена контракта составляет 7,8 миллиона рублей.

Чтобы участвовать в конкурсе, претендентам необходимо иметь опыт работы с аналогичными заказами на сумму не менее 5 миллионов рублей. Компания, не прошедшая отбор, заявила, что данный критерий следует учитывать уже в ходе проведения конкурса, а не делать его основным для допуска участников. В противном случае, это нарушает антимонопольное законодательство и права потенциальных подрядчиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, по итогам заседания комиссия приняла решение прекратить рассмотрение жалобы в связи с тем, что заявитель не является участником торгов. К слову, если бы он им являлся, не возникло бы и необходимости обращаться в антимонопольный орган.

Кстати, в ходе проверки УФАС установило, что из оставшихся трех конкурсантов заявленным требованиям отвечает лишь фирма «Уральский лед», ранее дважды возводившая новогодние городки на главной площади Челябинска.

В ведомстве отметили, что проведут проверку на возможное ограничение конкуренции со стороны МАУ «Городской сад имени Пушкина». На это антимонопольному органу отводится до 9 месяцев.

Челябинск, Юлия Димова

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