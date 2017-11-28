российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 28 ноября 2017, 17:26 мск

Челябинск

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Уикенд, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

На Южном Урале полицейский избил пятерых подозреваемых

На Южном Урале полицейский избил пятерых подозреваемых

Оперативник полиции Чебаркуля стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, сотруднику МВД вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия.

По версии следствия, в октября текущего года оперативник, находясь в отделе полиции, избил пять человек, проверяя их на причастность к краже. По некоторым данным, ими оказались жители соседних деревень, якобы, воровавших у односельчан картошку. История с избиением всплыла, когда в отдел полиции по звонку родственников задержанных с проверкой пришли сотрудники прокуратуры.

Оперативное сопровождение по уголовному делу оказывают представители управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Полицейский уволен со службы в органах внутренних дел.

По ходатайству СК подозреваемый отправлен под домашний арест.

В ходе расследования будет внесено представление в адрес руководства полиции для профилактики и устранения причин, способствовавших преступлению.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 28.11.17

В Челябинске пытались остановить процесс по строительству ледового городка. / Челябинке отказали в выплате 10 миллионов за подмененную в роддоме дочь. / Смог продолжает окутывать Южный Урал. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,

Новости партнеров

Челябинск, все новости

На Земле начали торговать аудиопосланиями пришельцам

Экс-главу администрации Челябинска выпускают из СИЗО

На Южном Урале похолодает до -20°C

Наука /

Исполинская база инопланетян засветилась вблизи Солнца

Все новости