На Южном Урале полицейский избил пятерых подозреваемых

Оперативник полиции Чебаркуля стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, сотруднику МВД вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия.

По версии следствия, в октября текущего года оперативник, находясь в отделе полиции, избил пять человек, проверяя их на причастность к краже. По некоторым данным, ими оказались жители соседних деревень, якобы, воровавших у односельчан картошку. История с избиением всплыла, когда в отдел полиции по звонку родственников задержанных с проверкой пришли сотрудники прокуратуры.

Оперативное сопровождение по уголовному делу оказывают представители управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Полицейский уволен со службы в органах внутренних дел.

По ходатайству СК подозреваемый отправлен под домашний арест.

В ходе расследования будет внесено представление в адрес руководства полиции для профилактики и устранения причин, способствовавших преступлению.

Челябинск, Юлия Димова

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