На Южном Урале похолодает до -20°C

В Челябинской области прогнозируется очередное похолодание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до конца рабочей недели синоптики обещают южноуральцам переменную облачность, местами небольшой снег, слабую изморозь, утром в отдельных районах – туманы.

По данным Челябинского ЦГМС, завтра днем по области -2, -7°C, в низинах до -10°C. В ночь на четверг столбики термометра опустятся до отметки -13°C, в горных районах Южного Урала похолодает до -18°C. Следующая ночь окажется холодней еще на 2 градуса. Ветер переменного и северо-восточного направления будет дуть со скоростью 1-6 метров в секунду.

В Челябинске ближайшие три дня осадков не предвидится. Днем в городе -4, -6°C, в ночные часы -9, -11°C.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 28.11.17

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