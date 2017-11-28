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Вторник, 28 ноября 2017, 17:26 мск

Челябинск

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Связисты назвали рекордсменов среди «качающих» в Челябинске

Связисты назвали рекордсменов среди «качающих» в Челябинске
Фото предоставлено пресс-службой компании «МегаФон»

Связисты посчитали, кто из челябинцев больше пользуется мобильным интернетом.

28 ноября, Челябинск. Жители Южного Урала стали чаще проводить время онлайн. За этот год жители скачали из сети на 67% больше информации, чем в прошлом. Самыми активными серферами осени оказались студенты.

Больше качать им помогают высокие скорости интернета. По информации агентства TelecomDaily, в Челябинске за год они выросли более чем на четверть. Связисты узнали, кто и зачем так активно пользуется всемирной паутиной.

Самые «качающие» в сети четвертого поколения обосновались в Центральном районе. Больше всего фотографий загружают студенты крупнейшего в Челябинской области вуза – ЮУрГУ. Второе место по онлайн-активности занимают посетители Киномакс-Урал и покупатели в «Золотом яблоке».

Разыгрался интернет-аппетит у горожан из Советского района. Здесь живут киноманы, которые предпочитают смотреть фильмы онлайн. За год интернет-трафик в этом районе вырос в 1,5 раза.

Абоненты Ленинского и Тракторозаводского районов стабильны в пользовании мобильным интернетом. Они скачали за месяц объем данных, сравнимый с прослушиванием любимых треков в течение двух столетий.

«Чтобы ускорить челябинцев в интернете, мы расширили 4G в микрорайоне Парковый, в Металлургическом и Ленинском районах, возле Киномакса. За год в городе выросло количество пользователей LTE в 2 раза, – говорит Виталий Сироткин, технический руководитель Челябинского отделения «МегаФона». – Наши клиенты оценили доступность мобильного интернета. Теперь в любой части города можно посмотреть фильм или поиграть в онлайн-игры».

Убедиться, что SIM-карта и мобильное устройство работают в сети 4G, можно с помощью бесплатной команды *507#.

Челябинск, Виктор Елисеев

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