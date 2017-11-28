Связисты назвали рекордсменов среди «качающих» в Челябинске

Связисты посчитали, кто из челябинцев больше пользуется мобильным интернетом.

28 ноября, Челябинск. Жители Южного Урала стали чаще проводить время онлайн. За этот год жители скачали из сети на 67% больше информации, чем в прошлом. Самыми активными серферами осени оказались студенты.

Больше качать им помогают высокие скорости интернета. По информации агентства TelecomDaily, в Челябинске за год они выросли более чем на четверть. Связисты узнали, кто и зачем так активно пользуется всемирной паутиной.

Самые «качающие» в сети четвертого поколения обосновались в Центральном районе. Больше всего фотографий загружают студенты крупнейшего в Челябинской области вуза – ЮУрГУ. Второе место по онлайн-активности занимают посетители Киномакс-Урал и покупатели в «Золотом яблоке».

Разыгрался интернет-аппетит у горожан из Советского района. Здесь живут киноманы, которые предпочитают смотреть фильмы онлайн. За год интернет-трафик в этом районе вырос в 1,5 раза.

Абоненты Ленинского и Тракторозаводского районов стабильны в пользовании мобильным интернетом. Они скачали за месяц объем данных, сравнимый с прослушиванием любимых треков в течение двух столетий.

«Чтобы ускорить челябинцев в интернете, мы расширили 4G в микрорайоне Парковый, в Металлургическом и Ленинском районах, возле Киномакса. За год в городе выросло количество пользователей LTE в 2 раза, – говорит Виталий Сироткин, технический руководитель Челябинского отделения «МегаФона». – Наши клиенты оценили доступность мобильного интернета. Теперь в любой части города можно посмотреть фильм или поиграть в онлайн-игры».

Убедиться, что SIM-карта и мобильное устройство работают в сети 4G, можно с помощью бесплатной команды *507#.

Челябинск, Виктор Елисеев

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