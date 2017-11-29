Челябинск вошел в пятерку городов с самым низким уровнем жизни

Жители Челябинска недовольны работой чиновников и состоянием дорог.

К такому мнению пришли специалисты Финансового университета при правительстве РФ, подводя итоги опроса населения по оценке качества жизни в крупных и средних городах России в 2017 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты проанализировали ответы жителей 37 городов по шести позициям: качество медицинского обслуживания, дороги и дорожное хозяйство, культура и образование, жилищное хозяйство, работа городских властей, миграционные настроения. На основе результатов был рассчитан частичный и интегральный индекс для каждого города по шкале от 0 до 100.

Самые высокие показатели продемонстрировали Тюмень, Грозный, Казань, Санкт-Петербург и Краснодар. Челябинск оказался в пятерке городов-аутсайдеров, набрав 46 баллов. Горожане относительно высоко оценили лишь культурную сферу (индекс 61). Негативно жители оценили работу городских властей (29) и качество дорожного покрытия (36). Помимо южноуральской столицы в топ-5 худших также вошли Волгоград, Тольятти, Астрахань и Омск.

Челябинск, Юлия Димова

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