В Челябинске «лоб в лоб» столкнулись две легковушки, трое в больнице

Челябинцы пострадали в лобовом столкновении иномарок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД города, дорожная авария произошла 28 ноября недалеко от кольцевой развязки в районе поселка Шершни.

25-летняя девушка за рулем Mazda не справилась с управлением, вылетела на встречную полосу и врезалась в автомобиль Geely, за рулем которого также находилась женщина.

В результате происшествия травмы получила виновница аварии, а также 49-летний водитель и 28-летний пассажир китайского седана, обоих зажало в салоне легковушки.

Пострадавших деблокировали из покореженного авто прибывшие на место спасатели.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, по факту ДТП проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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