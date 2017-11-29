В Челябинске потушили Вечный огонь (ФОТО)

В Челябинске потух Вечный огонь – мемориальный комплекс готовят к холодам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», плановая проверка газопровода и подготовка оборудования к предстоящей зиме началась сегодня утром. Работы проводят специалисты АО «Челябинскгоргаз».

Газовщики демонтировали горелку и увезли ее на ревизию. В ближайшее время планируется почистить сопло, бронзовый венок, а также отполировать чашу со звездой.

Возобновить подачу газа на мемориальном комплексе планируют сегодня после 16 часов.

Челябинск, Юлия Димова, Николай Бутов

Челябинск. Другие новости 29.11.17

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