В челябинском вузе обнаружили опасные лифты

В Южно-Уральском госуниверситете обнаружили неисправные лифты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аварийное оборудование зафиксировали в ходе приемки работ специалисты Ростехнадзора.

По словам главного государственного инспектора Челябинского отдела по надзору за оборудованием Евгения Подкопаева, нарушения касались безопасности перевозки пассажиров. Аварийная диспетчерская служба, отвечающая за эксплуатацию лифтового оборудования, работала лишь в дневное время.

В случае, если лифт сломается, к примеру, вечером, ни студент, ни преподаватель, выбраться из него уже не смогут.

Кроме того, в ходе проверки инспекторы обнаружили, что дверь в машинное отделение одного из лифтов не соответствовала нужным размерам.

По итогам проверки надзорный орган выдал заключение, потребовав от подрядчика исправить допущенные нарушения.

Самое любопытное, что претензии предъявлены не к старым лифтам, а только что установленным.

Челябинск, Юлия Димова

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