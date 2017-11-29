«Заболевание не связано с онкологией»: экс-сенатора Цыбко не переведут в больницу ФСИН

В СИЗО Златоуста опровергли подозрения осужденного экс-сенатора о наличии у него онкологического заболевания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского облсуда, сегодня судебная коллегия продолжила рассмотрение апелляции на приговор Константину Цыбко, осужденному за взятки.

В минувший понедельник суд удовлетворил ходатайство стороны защиты о приобщении к материалам дела медицинских документов о состоянии здоровья бывшего члена Совета Федерации РФ.

Напомним, ранее приговоренный к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима заявил, что в следственном изоляторе Златоуста у него обнаружили опухоль мозга, при этом проверить, злокачественное ли образование, штатные медики не могут.

По словам адвокатов, тяжелая болезнь Константина Цыбко стремительно прогрессирует: в последние дни арестант падает на прогулках в обморок и жалуется на онемение левой части тела. Для проведения медицинского обследования экс-сенатора необходимо этапировать в ЛПУ-3 – специализированное медучреждение ФСИН, расположенное в Челябинске, считают адвокаты.

После перевода осужденного, по словам защитников, может быть решен вопрос о проведении Цыбко операции, назначении лучевой и химиотерапии.

Между тем, сегодня судебная коллегия приобщила к делу ответ медсанчасти СИЗО-4 Златоуста на запрос о диагнозе заключенного. «На основании медицинской справки, полученной Цыбко еще в 2015 году, медик следственного изолятора поставил осужденному диагноз, исключающий онкологическое заболевание. Согласно этому же ответу, Константин Цыбко по состоянию здоровья может участвовать в судебном заседании», – пояснила представитель пресс-службы облсуда Евгения Нациевская.

Отметим, гособвинение с самого начала выступало категорически против приобщения медицинской справки, выданной Цыбко еще в 2015 году. Прокурор аргументировал это тем, что тогда лечение сенатору не назначалось, пациенту рекомендовали дальнейшее наблюдение у врача.

Как уже сообщал «Новый День», после апелляции на приговор Цыбко сторона гособвинения подала встречную жалобу, настаивая на ужесточении наказания бывшему члену СовФеда РФ, признанного виновным в получении взяток на общую сумму 27,5 миллиона рублей. Цыбко и его адвокаты настаивали на незаконности его этапирования в СИЗО-4 Златоуста и требовали перевода осужденного в следственный изолятор Челябинска.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 29.11.17

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