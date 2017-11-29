Главу Карталинского района обвинили в многомиллионной афере

Руководитель одного из районов Челябинской области стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, Сергею Шулаеву вменяют превышение должностных полномочий. По версии следствия, в 2014 году чиновник распорядился за счет средств областного бюджета купить в Карталах два многоквартирных дома, заплатив за них свыше 10 миллионов рублей.

Впоследствии жилые помещения были переданы бывшим воспитанникам детских домов по договорам социального найма. Однако в ходе проверки выяснилось, что здания непригодны для жилья: при строительстве были нарушены требования пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

Напомним, в мае текущего года в администрацию района нагрянули силовики. Бойцы ОМОН провели выемку документов в кабинетах главы и его заместителей. Спустя несколько месяцев в отношении зама Шулаева – Светланы Бровкиной завели уголовное дело о мошенничестве с муниципальным жильем.

В ходе дальнейшего расследования всплыли доказательства причастности к афере и самого главы. Следователи полагают, что чиновник достоверно знал, что дома непригодны для жилья.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Следователем заявлено ходатайство о временном отстранении главы Карталинского района от исполнения должностных обязанностей.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления.

Челябинск, Юлия Димова

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