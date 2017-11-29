Уральским заводам снизят ставку налога в обмен на чистый воздух

Южноуральские власти в борьбе со смогом изменят налоговое законодательство.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главы региона, в законодательное собрание Челябинской области направлен проект, стимулирующий местные промышленные предприятия заниматься экологической безопасностью.

Суть инициативы заключается в льготных условиях налогооблажения в виде снижения ставки налога на движимое имущество для тех организаций, которые заключили соглашения с правительством Челябинской области и активно реализуют экологические программы по внедрению доступных технологий и снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Власти отмечают, что налоговые льготы, несомненно, приведут к потере части доходов областного бюджета, однако чистый атмосферный воздух в промышленных городах куда более важен для его обитателей.

Природоохранные мероприятия обязательно должны предусматривать сокращение количества выбросов вредных веществ в воздух и воду, термическую обработку и очистку газов перед выходом в атмосферу. Также промышленники должны обезвредить отходы производств, улучшить режимы сжигания топлива, уловить и утилизировать загрязняющие вещества.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 29.11.17

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