Самые крутые слухи недели: чемодан, вокзал, Карл Маркс

Спасибо метеориту

По слухам из столицы, решение о проведении саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске получило недавнее конструктивное (главное – финансовое) подтверждение благодаря тому, что международный мониторинг показал: после падения метеорита название города известно и даже вызывает восторг у граждан стран – участниц. Кроме того, федералы, как говорят, по инициативе Виктора Христенко, решили продемонстрировать, например, китайской стороне, результаты воплощения российских экологических программ. То есть у южноуральцев есть надежда, что хотя бы накануне этих мероприятий проблемы Коркинского разреза и городской свалки будут решены, фильтры прочих промышленных гигантов начнут своевременно и регулярно чистить, а Томинский ГОК еще не будет построен ни в каком объеме.

Столыпина таки сошлют на вокзал?

Говорят, что памятник Столыпину таки перевезут на челябинский вокзал – поближе к любимым «Воротам Сибири» царского премьера. А если финансовые затраты окажутся непосильными (особенно после многих десятков миллионов, что на монумент угрохали), то во время очередных визитов высоких казахских, киргизских, башкирских и прочих «туркестанских» бонз при проведении в Челябинске международных мероприятий, Петра Аркадьевича будут каким-нибудь панельным образом закрывать от гостей. Во избежание геополитического конфуза.

А вообще в связи с нелепостью возведения этого истукана на Южном Урале, горожане все чаще вспоминают конфуз с другим челябинским памятником – вокзальным «Седым Уралом». Когда во время перестройки и в начале реформ Ельцина город открыли для иностранцев, то какие-то дружественные то ли немцы, то ли вьетнамцы, вывалив из вагонов в ворота Сибири и увидев встречающий их монумент, коллективно бросились фотографироваться с серым исполином. Когда у них спросили, чем их так поразил Урал, иностранцы сконфузились: они приняли каменного дяденьку за Карла, извините, Маркса.

Отставка или ротации?

Говорят, на недавнем собеседовании в столице Евгений Редин отказался стать главным единороссом Южного Урала. Поскольку он является одним из кадров федерального резерва, Сергей Владиленович даже не стал настаивать (тем более что является одним из лоббистов Редина в Москве). И даже согласился с просьбой Редина о выходе из местного партийного бомонда (то бишь политсовета ЕР), а заодно выслушал его рекомендации: кто бы из молодых да рьяных мог заменить патариарха Мякуша на партОлимпе.

По слухам, именно по рекомендации Редина до выборов президента решено вообще не трогать Мякуша – его проводят с почетом чуть позже. А изменения в рядах совета ЕР пройдут скорее автоматические. Уходит (по своему желанию) выпавший из номенклатурной обоймы Комяков, а также ряд больше не нуждающихся в услугах партии коммерсов, типа, Игоря Свеженцева.

По этой же причине (не менять на переправе власти лошадей) пока остается на своей позиции Стасик из горсвета. Но вообще-то Мошарову тоже предписано избавиться от некоторых одиозных персон. Среди первых на вылет, как ни странно, магнитогорец: Александр Вышегородцев. В прошлом – большой приятель некоторых лучших друзей Юревича.

Взлет

Говорят, после президентских выборов, Валентина Матвиенко уйдет на покой, а её место займет принципиальная Ольга Голодец. К чему это мы? А к тому, что место Голодец, по информации неких источников, займет Ирина Гехт. Ёлы – палы, пропал федеральный соцфронт. С другой стороны – хорошо, что не Яровая сменит Голодец.

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Челябинск. Другие новости 29.11.17

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