ЧП в Магнитогорске: взорвалась цистерна с углекислотой

На кислородной станции в Магнитогорске произошел мощный взрыв: есть пострадавшие.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, ЧП случилось накануне в 23:15 на производственной площадке компании ОАО «МагТехГаз», расположенной на улице Калибровщиков. При перекачке углекислоты из стационарной емкости в передвижную произошла разгерметизация цистерны объемом 85 кубометров. Жители расположенных по соседству домов (расстояние 150 – 200 метров) почувствовали толчок, после чего в жилом квартале выключилось электричество. Также сообщается о вылетевших в результате ЧП окнах в подъезде. По данным спасателей, пострадавших нет.

Между тем, известно, что ударной волной повредило кирпичную стену помещения для хранения пустых баллонов. Фрагменты разорвавшейся цистерны снесли часть крыши офисного помещения. В результате происшествия два человека получили травмы. Сотрудникам предприятия на месте оказали медицинскую помощь.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, на месте взрыва работают специалисты.

Челябинск, Юлия Димова

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